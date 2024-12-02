Polizei fasst den GespensterjägerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 26: Polizei fasst den Gespensterjäger
44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Ein Passant informiert die Polizei, weil er nachts verdächtige Personen in einer Ruine sieht. Als die Beamten eintreffen, können sie die Eindringlinge - zwei Schuljungen - ausfindig machen. Die Erklärung, was sie dort zu suchen hatten, ist mehr als außergewöhnlich. Außerdem werden die Beamten von zwei älteren Damen gerufen, die Angst haben, dass ihrer Nachbarin etwas zugestoßen ist. Diese hat zum Geburtstagskaffee eingeladen, öffnet aber seit einer Stunde nicht die Tür.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
