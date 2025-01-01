Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Betrunkene 12-jährige wird nachts von Polizei gefunden

SAT.1Staffel 2Folge 28
Betrunkene 12-jährige wird nachts von Polizei gefunden

Betrunkene 12-jährige wird nachts von Polizei gefundenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 28: Betrunkene 12-jährige wird nachts von Polizei gefunden

45 Min.Ab 12

Die Polizei entdeckt nachts auf Streife eine betrunkene Zwölfjährige, die behauptet, sich weder an ihren Nachnamen noch an ihre Anschrift zu erinnern. Ihr Handy habe sie auch vergessen, beteuert sie. Schaffen es die Beamten, die Eltern des Mädchens ausfindig zu machen? In einem weiteren Fall müssen die Beamten einen hitzigen Streit auf einem Kinderspielplatz schlichten: Zwei Mütter bekriegen sich und werfen einander vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen