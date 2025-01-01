Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Facebook-Eintrag eskaliert

SAT.1Staffel 2Folge 31
Facebook-Eintrag eskaliert

Facebook-Eintrag eskaliertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 31: Facebook-Eintrag eskaliert

44 Min.Ab 12

Nachts droht die Situation vor einem Club zu eskalieren, als eine junge Frau versucht, zwei streitende Männer auseinanderzubringen. Die Polizisten greifen beherzt ein und können Schlimmeres verhindern. Vorerst. Denn sie ahnen nicht, dass sie erneut anrücken müssen und dieses Mal auch die Frau in Gefahr ist. Dann werden zwei junge Mädchen beim Diebstahl in einer Parfümerie erwischt. Ihr Geständnis erweicht nicht nur das Herz der Verkäuferin, sondern rührt auch die Beamten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen