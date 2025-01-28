Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Häusliche Gewalt in Akademikerfamilie

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 28.01.2025
Häusliche Gewalt in Akademikerfamilie

Häusliche Gewalt in AkademikerfamilieJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 35: Häusliche Gewalt in Akademikerfamilie

45 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Eine Frau ruft die Polizei, weil sie sich von der Lautstärke der Familie im Nachbarhaus gestört fühlt. Die Beamten gehen zunächst von Ruhestörung aus, stoßen jedoch auf einen Fall, der sich als dramatische Familiengeschichte in Akademikerkreisen entpuppt. Außerdem versucht ein Autoknacker und Navi-Dieb ausgerechnet seinem Opfer das Diebesgut zu verkaufen. Der Navi-Eigentümer verfolgt den Täter und hetzt ihn schließlich in eine Falle.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen