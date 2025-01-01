Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Polizei findet vermisste 15-jährige nach zwei Wochen

SAT.1Staffel 2Folge 36
Polizei findet vermisste 15-jährige nach zwei Wochen

Folge 36: Polizei findet vermisste 15-jährige nach zwei Wochen

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden an Deck eines verlassenen Frachtschiffs gerufen. Dort finden sie ein 15-jähriges Mädchen, das bereits seit zwei Wochen als vermisst gilt. Pflicht der Beamten ist es, die Schülerin zu ihren Eltern zurückzubringen, doch die will auf keinen Fall dorthin und droht sogar mit Selbstmord. Wovor hat das Mädchen Angst? Dann ruft ein wohlhabender Mann die Polizei, da er seinen Edel-Rasenmäher plötzlich auf der LKW-Ladefläche eines Schrotthändlers vorgefunden hat.

