Auf Streife

Einbrecher grillen KiTa-Kaninchen

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 29.01.2025
Einbrecher grillen KiTa-Kaninchen

45 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12

Eine Kindergartenleiterin findet morgens zwei stadtbekannte Kiffer schlafend auf dem Spielplatz ihrer Einrichtung vor und ruft die Polizei, um die beiden Männer entfernen zu lassen. Kurz nachdem die Beamten eintreffen, stellt sich aber heraus, dass die beiden Männer nicht nur auf dem Gelände geschlafen haben. Als nächstes werden die Polizisten zu einem Verkehrsunfall gerufen, wo ein Ehemann um Kind und Frau bangt.

SAT.1
