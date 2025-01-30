Kinder müssen sich selbst helfenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 40: Kinder müssen sich selbst helfen
45 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Ein Kind wendet sich in der Fußgängerzone an die Beamten, weil seine Mutter auf einer Parkbank schläft und nicht mehr aufwacht. Die Polizisten können die betrunkene Frau wecken und bringen sie und ihre Kinder nach Hause zu ihrem Mann. Nur wenig später bekommen die Beamten einen erneuten Notruf der Kinder. Was ist passiert? Ein Bademeister ruft die Polizei in sein Schwimmbad, weil er eine Diebin gestellt hat.
