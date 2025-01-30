Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Kinder müssen sich selbst helfen

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 30.01.2025
Kinder müssen sich selbst helfen

Kinder müssen sich selbst helfenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 40: Kinder müssen sich selbst helfen

45 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Ein Kind wendet sich in der Fußgängerzone an die Beamten, weil seine Mutter auf einer Parkbank schläft und nicht mehr aufwacht. Die Polizisten können die betrunkene Frau wecken und bringen sie und ihre Kinder nach Hause zu ihrem Mann. Nur wenig später bekommen die Beamten einen erneuten Notruf der Kinder. Was ist passiert? Ein Bademeister ruft die Polizei in sein Schwimmbad, weil er eine Diebin gestellt hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen