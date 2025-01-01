Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Taschengeldspende

SAT.1Staffel 2Folge 42
Taschengeldspende

TaschengeldspendeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 42: Taschengeldspende

44 Min.Ab 12

Die Beamten machen sich in der Innenstadt auf die Suche nach zwei jungen Mädchen, die angeblich Geld für herrenlose Hunde auf Mallorca sammeln. Ein Mann hatte Anzeige erstattet, nachdem die Schülerinnen seiner Mutter 500€ abgeschwatzt, jedoch keine Spendenquittung ausgehändigt hatten. Dann wird die Polizei nachts von einem aufgeregten Mann gerufen, der glaubt, Einbrecher gesehen zu haben, die sich am Nachbarhaus zu schaffen machen.

