Auf Streife

Unfallflucht mit zurückgelassenem Fahrzeug

SAT.1Staffel 2Folge 43
Unfallflucht mit zurückgelassenem Fahrzeug

Folge 43: Unfallflucht mit zurückgelassenem Fahrzeug

45 Min.Ab 12

Die Polizei wird zu einem Grundstück an einer Landstraße gerufen. Ein Fahrzeug hatte einen Zaun durchbrochen und wurde ohne Nummernschilder stehengelassen. Die Fahrgestellnummer führt die Beamten zu zwei Jugendlichen, die sich gegenseitig beschuldigen, den PKW gefahren zu haben. Außerdem müssen die Polizisten in einem besetzten Haus für Ruhe sorgen und zwischen zwei Punks und einem besonders spießigen Nachbarn vermitteln.

SAT.1
