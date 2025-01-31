Auf Streife
Folge 44: Die Zwillingsprüfung
44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Ein Fahrprüfer ruft die Polizei, da er sich sicher ist, dass sein Prüfling Aufputschmittel genommen hat, um nicht ein zweites Mal durch die Prüfung zu rasseln. Noch ahnen die Polizisten nicht, was wirklich hinter dem merkwürdigen Verhalten des Fahrschülers steckt. Wenig später wendet sich eine verzweifelte Frau an die Beamten, weil sie heimlich gefilmt hat, wie ihre Mutter, die im Heim lebt, von einer Pflegerin misshandelt wird. Allerdings sind heimliche Aufnahmen illegal.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1