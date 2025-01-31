Schlafanfall auf dem FahrradJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 45: Schlafanfall auf dem Fahrrad
44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Zwei junge Frauen finden nach dem Feiern einen Fahrradfahrer, der in einer ungewöhnlichen Pose mit seinem Fahrrad am Boden liegt und schläft. Da sie sich nicht trauen ihn zu wecken, rufen sie die Polizei. Als die Beamten den Mann wecken, gibt dieser an, dass ihm Uhr und Portemonnaie fehlen. Wurde er tatsächlich Opfer eines Überfalls? Außerdem alarmiert eine rüstige Rentnerin die Polizei. Ihr wurde im Supermarkt um die Ecke das Portemonnaie geklaut.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1