Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ex-Freundin die Treppe runtergeworfen

SAT.1Staffel 2Folge 56
Ex-Freundin die Treppe runtergeworfen

Ex-Freundin die Treppe runtergeworfenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 56: Ex-Freundin die Treppe runtergeworfen

45 Min.Ab 12

Die Polizisten finden eine Frau, die von ihrem Ex-Freund die Treppen hinuntergestoßen wurde, weil sie seiner neuen Freundin von seinen Drogengeschäften erzählt hat. Der Täter ist nach dem Angriff zu seiner Partnerin und deren Tochter gefahren. Können die Beamten das Schlimmste verhindern? Danach erwartet eine völlig verängstigte Mutter die Polizisten. Sie und ihre Tochter werden von einem Radfahrer beschimpft, der der Meinung ist, dass sie zu weit auf dem Radweg geparkt hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen