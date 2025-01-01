Auf Streife
Folge 57: Jonathan fährt zur KiTa
45 Min.Ab 12
Die Polizisten greifen einen Fünfjährigen auf, der ohne Aufsichtsperson mit seinem Dreirad unterwegs ist. Seine Babysitterin hat ihn bereits als vermisst gemeldet. Als die Mutter von dem Vorfall erfährt, ist sie entsetzt. Doch ist die Babysitterin wirklich diejenige, die sich falsch verhalten hat? Im Anschluss wartet ein verängstigter Mann vor seinem Haus auf die Polizisten. Er ist sich sicher, dass ein Einbrecher in die Bärenfalle in seinem Keller getappt ist.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1