Auf Streife

Junge Mutter will ihr Neugeborenes behalten

SAT.1Staffel 2Folge 58
Junge Mutter will ihr Neugeborenes behalten

Folge 58: Junge Mutter will ihr Neugeborenes behalten

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden in einen Park gerufen, wo ein Mädchen ein Neugeborenes im Arm hält und bitterlich weint. Es stellt sich heraus, dass sie ihr Kind zur Adoption freigegeben hat und diesen Schritt nun bereut. Darf die junge Mutter ihr Kind behalten? Danach muss die Polizei ausrücken, um einen Streit zwischen Öko-Aktivisten und Holzfällern zu schlichten. Die Aktivisten haben sich an die Bäume eines Waldgrundstückes gekettet, um diese vor der Rodung zu retten.

SAT.1
