Auf Streife
Folge 59: Die Gängsterbräute
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird von zwei Gleichaltrigen grundlos verprügelt. Die Polizisten können die Täterinnen fassen und ihren Eltern übergeben. Eines der Mädchen lebt allein mit seinem Vater, dem gelegentlich selbst die Hand gegen seine Tochter ausrutscht. Werden die Beamten weitere Schritte einleiten? Kurz darauf alarmiert eine aufgebrachte Frau die Polizei. Ihr Freund, der sie zuvor verprügelt hat, hat sich mit ihrem Hund im Bad eingeschlossen und will ihn in der Wanne ertränken.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
