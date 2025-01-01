Auf Streife
Folge 60: Die eingesperrte Mieterin
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird von ihrem Vermieter in ihrer Wohnung festgehalten. Angeblich schuldet sie ihm noch die Miete. Als es den Polizisten gelingt, sie aus ihrer Wohnung zu befreien, holt der verärgerte Hausbesitzer sein Luftgewehr und bedroht die Beamten damit. Wird der Mann schießen? Wenig später entdeckt eine Frau ein Auto, das von der Straße abgekommen ist. Als die Polizei eintrifft, findet sie ein blutiges Taschentuch und eine Hose samt Portemonnaie ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1