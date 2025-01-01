Auf Streife
Folge 62: Der kuriose Bettler
44 Min.Ab 12
Eine Frau ruft die Polizei, weil ihre kleine Tochter in der Zeit, in der sie einkaufen war, versehentlich einem Einbrecher Zutritt zur Wohnung ermöglicht hat. Dieser konnte dadurch ungehindert Handy und Schmuck entwenden. Während die Beamten den Tathergang rekonstruieren, wird ein paar Häuser weiter ebenfalls ein Einbrecher überwältigt. Ist es derselbe Täter? Danach müssen die Polizisten einen Falschparker abschleppen lassen, der auf dem Parkplatz eines Rollstuhlfahrers steht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1