16-jähriger liefert sich Verfolgungsjagd aus Liebeskummer

SAT.1Staffel 2Folge 63
16-jähriger liefert sich Verfolgungsjagd aus Liebeskummer

Folge 63: 16-jähriger liefert sich Verfolgungsjagd aus Liebeskummer

45 Min.Ab 12

Auf einem Güterumschlagplatz randaliert ein 16-Jähriger aus Liebeskummer. Als er wenig später auch noch erfährt, dass seine Mutter seine Ex-Freundin bestochen hat, die Beziehung zu beenden, geht er mit einem Containerstapler auf diese los. Können die Beamten ihn stoppen? Im Anschluss müssen die Polizisten einen Betrunkenen von einem Baugelände lotsen. Die Aufgabe ist schwieriger als gedacht, denn der orientierungslose 27-Jährige ist panisch und kaum ansprechbar.

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen