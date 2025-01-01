Auf Streife
Folge 73: Spielhallenraub
45 Min.Ab 12
Die Polizisten stellen gerade das Videomaterial aus der Überwachungsanlage einer ausgeraubten Spielhalle sicher, als ein Notruf eingeht: Eine Frau bittet die Beamten um Hilfe, weil ihr spielsüchtiger Ehemann im Treppenhaus randaliert. Ist er der Mann, der kurz zuvor den Raubüberfall begangen hat? Wenig später wenden sich zwei minderjährige Mädchen an die Polizei. Angeblich wurden sie von einem Mann sexuell belästigt ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1