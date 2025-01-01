Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Rache des Busfahrers

SAT.1Staffel 2Folge 74
Die Rache des Busfahrers

Die Rache des BusfahrersJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 74: Die Rache des Busfahrers

45 Min.Ab 12

Eine besorgte Mutter ruft die Polizei, weil ihr Sohn nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist. Gemeinsam versuchen sie den Busfahrer ausfindig zu machen, mit dessen Schulbus das Kind immer fährt. Tatsächlich finden sie den Jungen - eingesperrt im Bus. Der Busfahrer behauptet, ihn nicht absichtlich eingesperrt zu haben ... Danach erhalten die Polizisten den Notruf einer Frau. Während ihr Mann blutverschmiert auf dem Boden liegt, kniet ihr Bruder mit einem Messer über ihm ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen