Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Drogendealer auf dem Schulhof

SAT.1Staffel 2Folge 76
Drogendealer auf dem Schulhof

Drogendealer auf dem SchulhofJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 76: Drogendealer auf dem Schulhof

45 Min.Ab 12

Auf einem Schulhof prügelt ein besorgter Vater auf einen jungen Mann ein, weil er vermutet, dass dieser seinem Sohn gerade Drogen verkaufen wollte. Der Beschuldigte wehrt sich gegen die Vorwürfe und fühlt sich zu Unrecht angegriffen. Können die Polizisten den tatsächlichen Sachverhalt aufklären? Danach meldet eine Anwohnerin Schreie in der Nachbarwohnung. Sie glaubt, dass der dort lebende Mann seine Frau regelmäßig verprügelt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen