Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Ohnmachtsspiel

SAT.1Staffel 2Folge 79
Das Ohnmachtsspiel

Das OhnmachtsspielJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 79: Das Ohnmachtsspiel

44 Min.Ab 12

Eine Schülerin lässt sich zu einer Mutprobe überreden, die sie fast das Leben kostet. Während sie ins Krankenhaus gebracht wird, befragen die Polizisten den Klassenkameraden, der die Idee zu einem sogenannten "Ohnmachtsspiel" hatte. Ist dem Schüler wirklich klar, wie gefährlich das ist? Im Anschluss müssen die Beamten eine Schlägerei vor einem Supermarkt beenden. Einer der beteiligten Männer behauptet, dass der andere seine Frau an der Kasse angerempelt und angegrapscht hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen