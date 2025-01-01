Auf Streife
Folge 79: Das Ohnmachtsspiel
44 Min.Ab 12
Eine Schülerin lässt sich zu einer Mutprobe überreden, die sie fast das Leben kostet. Während sie ins Krankenhaus gebracht wird, befragen die Polizisten den Klassenkameraden, der die Idee zu einem sogenannten "Ohnmachtsspiel" hatte. Ist dem Schüler wirklich klar, wie gefährlich das ist? Im Anschluss müssen die Beamten eine Schlägerei vor einem Supermarkt beenden. Einer der beteiligten Männer behauptet, dass der andere seine Frau an der Kasse angerempelt und angegrapscht hat.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
