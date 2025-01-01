Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sex in der Öffentlichkeit

SAT.1Staffel 2Folge 80
Folge 80: Sex in der Öffentlichkeit

45 Min.Ab 12

Ein Anwohner ruft die Polizei, weil ein Paar im Hauseingang Sex hat. Als die Polizisten eintreffen, zeigt sich die Frau sofort beschämt und reumütig. Anders aber ihr Partner: Der wird aggressiv und pöbelt rum - nichtsahnend, dass die anwesenden Beamten sein kleinstes Problem sind. Denn plötzlich steht auch seine Lebensgefährtin vor ihm. Danach meldet eine Arzthelferin den Beamten eine Punkerin, die mit einem unterernährten, kränklichen Baby vor dem Ärztehaus unerlaubt bettelt.

