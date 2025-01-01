Auf Streife
Folge 81: Colonel Kölnberg
44 Min.Ab 12
Auf Streife bemerken die Polizisten eine Schlägerei: Während ein maskierter Mann einen Jugendlichen im Schwitzkasten hat, liegen zwei andere mit blutenden Nasen auf dem Boden. Dann wird ein Rettungsteam zu einem Club gerufen, vor dem ein bewusstloser Discobesucher liegt. Eine junge Frau glaubt, mit ihrer Pfefferspray-Attacke Schuld am seinem Zusammenbruch zu sein. Dabei wollte sie sich nur gegen seine sexuellen Übergriffe wehren.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
