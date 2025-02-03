Auf Streife
Folge 83: Affäre mit Elvis
45 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Ein betrunkener Ehemann kündigt öffentlich an, seiner Frau und ihrer Affäre mit einem Hammer den Kopf einzuschlagen und verschwindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Auf ihrer Streife beobachten die Polizisten eine Passantin, die bei sommerlichen Temperaturen besonders winterlich gekleidet ist und sich merkwürdig verhält. Was hat die Frau zu verbergen?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
