Auf Streife
Folge 84: Telefonzellenterror
46 Min.Ab 12
Ein 18-Jähriger verschanzt sich mit seinem Freund in einer Telefonzelle. Davor tobt eine junge Frau. -In den frühen Morgenstunden wird eine Schlafwandlerin auf offener Straße mit einem Autoschlüssel in der Hand von der Polizei aufgelesen. - Ein 14-Jähriger wird in der Schule unter Strom gesetzt. Angeblich ist sein Physik-Lehrer der Täter... - Und: Ein Hund wurde vergiftet. Die Besitzerin vermutet ihren hundehassenden Nachbarn dahinter. Doch war er es wirklich?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
