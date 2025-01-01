Auf Streife
Folge 85: Das Fluchttaxi
46 Min.Ab 12
Der stille Alarm einer Taxifahrerin weckt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Obwohl die Frau beteuert, dass alles in Ordnung sei, wirkt sie nervös. - Ein 30-Jähriger wird von einer 40-Jährigen beschuldigt, Altkleider aus dem Container zu stehlen. Erst gestern habe sie die Jacke, die er nun trägt, dort hinterlassen. - Ein stark alkoholisierter Bankkaufmann pöbelt in einer Einkaufsstraße Passanten an. Zusätzlich bietet er ihnen Geldscheine an. Wie kommt es zu dieser Großzügigkeit?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
