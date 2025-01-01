Auf Streife
Folge 86: Ein Mann im Liebeswahn
45 Min.Ab 12
Die Beamten müssen einen Nachbarschaftsstreit schlichten, dessen Teilnehmer nicht alle menschlich zu sein scheinen. - In einem Fastfood-Lokal fliegen die Fäuste zwischen einem Verkäufer und einem alkoholisierten Kunden - Ein Fahrzeug ist gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer des Wagens ist schwer verletzt und bewusstlos. Kurioserweise ist die hintere Fahrzeugtür geöffnet und ein Kindersitz lässt darauf schließen, dass sich womöglich eine weitere Person in dem Auto befunden hat.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1