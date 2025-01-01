Auf Streife
Folge 87: Wenn zwei Fremdgeher heiraten
45 Min.Ab 12
Das Fest der Liebe endet in einem Desaster: Ein Trauzeuge offenbart kurz vor der Eheschließung seines besten Freundes, dass er dessen Verlobte liebt. - Eine Dreijährige wird mit einem Ziegenbiss im Zoo aufgefunden. Die Eltern des Kindes sind weit und breit nicht zu finden. - Eine Passantin ruft die Polizei, weil eine Frau mit einem kleinen Mädchen an der Hand durch die Straßen wankt. Hat Omi zu tief ins Glas geschaut?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1