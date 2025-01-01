Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ein Angebot das er nicht ausschlagen kann

SAT.1Staffel 2Folge 89
Ein Angebot das er nicht ausschlagen kann

Folge 89: Ein Angebot das er nicht ausschlagen kann

45 Min.Ab 12

Am Rheinufer wird ein 34-Jähriger von einem 40-Jährigen zusammengeschlagen. Wie kann es dazu kommen, dass das Opfer sich weigert Anzeige zu erstatten? - Nach einem Auffahrunfall eskaliert die Situation zwischen den Beteiligten. Wie kommt die 45-Jährige dazu, aus dem Nichts heraus eine Vollbremsung hinzulegen? - An einer Raststätte rast ein bewusstloser LKW Fahrer ungebremst auf einen Fahrradfahrer zu. Dieser kann in letzter Sekunde ausweichen und Polizei und Notarzt alarmieren.

