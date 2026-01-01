Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Lieben und lügen

SAT.1Staffel 2Folge 90
Lieben und lügen

Lieben und lügenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 90: Lieben und lügen

44 Min.Ab 12

Eine Prostituierte wird während ihrer Arbeit in ihrem Wohnwagen überrascht und niedergeschlagen. Der Freier ist verschwunden. Gibt es da einen Zusammenhang? - Eine Mitarbeiterin betritt morgens die Lagerhalle eines Textilbetriebes und stellt fest, dass mehrere Paletten mit Winterbekleidung entwendet worden sind. - Der Notruf eines im Kofferraum eingesperrten Angestellten des Ordnungsamtes lässt die Polizisten ausrücken. - Und: Ein'Junge ist aus der Psychiatrie geflohen.

