SAT.1Staffel 2Folge 92
46 Min.Ab 12

Eine Mitarbeiterin der Stadtreinigung wird von einer Hundebesitzerin mit Hundekot beworfen, nachdem diese sich geweigert hat, den Haufen zu beseitigen. - Eine Mutter ruft die Polizei, weil ihre Tochter vom Spielen mit ihren Cousins im Garten nicht mehr wiedergekommen ist - wie auch die zwei anderen Kinder. - Eine 40-Jährige findet einen abgetrennten Schafskopf auf ihrem Autodach vor. Sie ist sich sicher, dass es die Nachbarn waren, die eine Metzgerei betreiben.

