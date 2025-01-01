Auf Streife
Folge 92: Ein haufen Ärger
46 Min.Ab 12
Eine Mitarbeiterin der Stadtreinigung wird von einer Hundebesitzerin mit Hundekot beworfen, nachdem diese sich geweigert hat, den Haufen zu beseitigen. - Eine Mutter ruft die Polizei, weil ihre Tochter vom Spielen mit ihren Cousins im Garten nicht mehr wiedergekommen ist - wie auch die zwei anderen Kinder. - Eine 40-Jährige findet einen abgetrennten Schafskopf auf ihrem Autodach vor. Sie ist sich sicher, dass es die Nachbarn waren, die eine Metzgerei betreiben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1