Auf Streife
Folge 1: Fußballfans kloppen sich um Trikot
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Spiel des 1. FC Köln gerufen. Hier liefern sich vier Jugendliche eine Schlägerei wegen eines handsignierten Trikots. Anschließend bittet eine Anwohnerin die Polizei, eine Anzeige gegen einen Mofafahrer aufzunehmen, der zuvor in ihren Gartenzaun gerast ist. Als die Polizisten den 17-Jährigen aufsuchen, steht der betrunken auf dem Balkon und pöbelt herum. Werden die Beamten dem Jungen nachweisen können, dass er schon während des Unfalls betrunken war?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
