Auf Streife
Folge 10: Die Vergewaltigungslüge
44 Min.Ab 12
Eine Mutter ruft die Polizei, weil ihr Sohn vom Vater seiner Ex-Freundin bedroht wird. Als die Beamten eintreffen, behauptet der wütende Mann, der Junge habe seine Tochter vergewaltigt. Der 16-Jährige ist geschockt und beteuert seine Unschuld. Dann müssen die Polizisten eine randalierende Familie in einem Reisebüro beruhigen. Sie wollten in den Urlaub fliegen, doch am Flughafen stellte man fest, dass die Tickets ungültig sind. Können die Beamten den Sachverhalt klären?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1