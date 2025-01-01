Auf Streife
Folge 11: Rache ist fettig
43 Min.Ab 12
Auf dem Parkplatz eines Gymnasiums treffen die Beamten auf einen Lehrer, dessen Auto mit Öl eingeschmiert und mit Frischhaltefolie umwickelt wurde. Ein Zettel deutet auf die Racheaktion eines Schülers hin. Werden die Polizisten den Täter finden? Danach vermisst eine Frau ihren Mann, einen Finanzberater. Sie erwartet die Beamten vor dem Haus, in dem sich ihr Mann mit einem Klienten treffen wollte. Der Hausherr behauptet jedoch, den Berater nicht gesehen zu haben ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
