Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Suizidversuch in der Sauna

SAT.1Staffel 3Folge 14
Suizidversuch in der Sauna

Suizidversuch in der SaunaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 14: Suizidversuch in der Sauna

44 Min.Ab 12

Bei der Polizei geht der Notruf einer Frau ein, die befürchtet, dass ihr Vater sich umbringen will. Sofort fahren die Beamten zu dem Haus, in dem der offenbar labile Mann derzeit wohnt. Bei der Durchsuchung der Räume bemerken sie, dass aus der Sauna viel Rauch dringt. Kommen sie etwa zu spät? Danach ruft eine Passantin die Polizei, weil ein Kunststudent zuerst auf ein Stromverteilerhäuschen, dann auf ihren Mantel Brüste gemalt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen