Auf Streife
Folge 14: Suizidversuch in der Sauna
44 Min.Ab 12
Bei der Polizei geht der Notruf einer Frau ein, die befürchtet, dass ihr Vater sich umbringen will. Sofort fahren die Beamten zu dem Haus, in dem der offenbar labile Mann derzeit wohnt. Bei der Durchsuchung der Räume bemerken sie, dass aus der Sauna viel Rauch dringt. Kommen sie etwa zu spät? Danach ruft eine Passantin die Polizei, weil ein Kunststudent zuerst auf ein Stromverteilerhäuschen, dann auf ihren Mantel Brüste gemalt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1