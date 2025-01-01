Auf Streife
Folge 3: Ohne Licht ins Drogenparadies
45 Min.Ab 12
Die Polizisten sind auf Streife, als sie in der Nähe eines Spielplatzes einen Fahrradfahrer ohne Licht Schlangenlinien fahren sehen. Als sie ihn ansprechen, flüchtet er, kann aber wenig später gestellt werden. Ganz offensichtlich steht der Schüler unter Drogeneinfluss. Zudem versucht er hartnäckig, die Polizisten von besagtem Spielplatz wegzulocken. Was verheimlicht er? Danach müssen die Beamten einen Streit zwischen drei Prostituierten schlichten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
