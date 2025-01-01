Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ohne Licht ins Drogenparadies

SAT.1Staffel 3Folge 3
45 Min.Ab 12

Die Polizisten sind auf Streife, als sie in der Nähe eines Spielplatzes einen Fahrradfahrer ohne Licht Schlangenlinien fahren sehen. Als sie ihn ansprechen, flüchtet er, kann aber wenig später gestellt werden. Ganz offensichtlich steht der Schüler unter Drogeneinfluss. Zudem versucht er hartnäckig, die Polizisten von besagtem Spielplatz wegzulocken. Was verheimlicht er? Danach müssen die Beamten einen Streit zwischen drei Prostituierten schlichten.

