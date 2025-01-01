Auf Streife
Folge 20: Der Schuhdieb
45 Min.Ab 12
In einem Park beobachtet ein Passant einen Überfall und ruft die Polizei. Der Täter hat eine Frau überwältigt, ihr die Schuhe von den Füßen gerissen und ist dann geflohen. Von der Leitstelle erfahren die Beamten, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelt. Was hat es mit dem Schuhklau auf sich? Danach treffen die Beamten an einer Tankstelle einen offenbar verwirrten Autofahrer: Er will seinen Wagen mit Energydrinks betanken, um zurück in die Zukunft fahren zu können.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1