SAT.1Staffel 3Folge 12
45 Min.Ab 12

Auf einem Supermarktparkplatz streiten sich zwei Männer um einen Wagen. Beide behaupten, der Eigentümer des Fahrzeuges zu sein. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer durch die Polizisten ergibt jedoch, dass der Wagen gestohlen ist. Wer ist der Autodieb und wem gehört der Wagen wirklich? Im Anschluss müssen die Beamten eine Zehnjährige aus der Wohnung eines Fremden befreien.

