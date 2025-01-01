Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Bis vor den Richter

SAT.1Staffel 3Folge 102
Bis vor den Richter

Bis vor den RichterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 102: Bis vor den Richter

44 Min.Ab 12

Ein Gewaltverbrecher erscheint nicht zum Gerichtstermin. Die Beamten müssen ihn holen. Doch Einsicht können sie von dem aggressiven Mann nicht erwarten. Ein Sechsjähriger soll mit einem Cityroller eine Schramme in ein Auto gefahren haben. Die Beamten müssen zwischen dem Fahrzeugbesitzer und der Mutter des Kleinen vermitteln. Währenddessen findet der Junge jedoch ein viel gefährlicheres Spielzeug und bringt alle Anwesenden in Lebensgefahr!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen