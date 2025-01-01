Auf Streife
Folge 105: Frei parken
45 Min.Ab 12
Zwei benachbarte Ehepaare gehen sich gegenseitig an. Einer hat dem anderen sogar die Reifen am PKW zerstochen. Was ist der Grund für die Eskalation? Ein Pärchen will sich im nahegelegen Wald auf einem Hochsitz vergnügen. Leider geht der Spaß nach hinten los, denn der Sitz wurde angesägt. Wer ist für die Aktion verantwortlich? Ein 18-Jähriger rastet nach Internetentzug vollkommen aus und schlägt auf seinen Vater ein. Können die Beamten die Situation unter Kontrolle bringen?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
