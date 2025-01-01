Auf Streife
Folge 107: Die Einkaufswagen-Bande
45 Min.Ab 12
Die Reinigungskraft eines Supermarkts beobachtet, wie drei Männer an einem Sonntag eine ganze Reihe Einkaufswagen in einen Laster schaffen. Wird sie gerade Zeugin eines Diebstahls? Ein Juwelier ruft die Polizei, weil ihm verdächtige Ware angeboten wurde. Die Verkäufer sind noch vor Ort, als die Beamten eintreffen. Handelt es sich um gestohlenen Schmuck? Besorgte Passanten haben die Polizei alarmiert, da sie eine junge Frau auf einem Dach beobachtet haben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1