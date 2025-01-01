Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auf den Strich geschickt

SAT.1Staffel 3Folge 109
Auf den Strich geschickt

Auf den Strich geschicktJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 109: Auf den Strich geschickt

45 Min.Ab 12

Ein minderjähriges Mädchen wird auf dem Straßenstrich erwischt und ist nun spurlos verschwunden. Werden die Beamten sie finden? Eine Frau vermisst ihren Freund und kann ihn schließlich per Handyortung ausfindig machen. Am Einsatzort bietet sich den Beamten dann ein schockierendes Bild. Die Verkäuferin eines Schuhgeschäftes bemerkt einen Diebstahl und ruft die Polizei. Vor den Beamten geben sich die vermeintlichen Diebinnen unschuldig ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen