Auf Streife
Folge 110: Der letzte Tanz
44 Min.Ab 12
Nach der Magenspiegelung bemerkt eine Patientin, dass ihre Wertsachen aus dem Aufwachraum geklaut wurden. Den Beamten erklärt sie, dass der Täter ein bunt gekleideter Tänzer war. Halluziniert sie etwa? Eine besorgte Hotelangestellte findet vor einem Zimmer ein blutiges Handtuch und die Tür öffnet auch keiner. Was ist passiert? Und: Wegen seiner sehr vorsichtigen und langsamen Fahrweise halten die Polizisten einen Mann und seine Ehefrau an und staunen nicht schlecht ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1