Kinderhasser stellt grausame Falle

SAT.1Staffel 3Folge 115
Folge 115: Kinderhasser stellt grausame Falle

44 Min.Ab 12

Ein Ehepaar erwischt bei seiner morgendlichen Jogging-Runde einen Anwohner aus dem Viertel dabei, wie er den Spielplatz ihrer Wohnsiedlung mit Rasierklingen präpariert. Eine Passantin vermutet illegalen Kunsthandel auf einem Park-and-Ride-Parkplatz und ruft die Polizei. Vor einer Kneipe schlägt ein betrunkener Mann einen Bauarbeiter nieder. Das Opfer alarmiert die Polizei. Kommen die Beamten rechtzeitig, um weitere Übergriffe zu verhindern?

