Auf Streife
Folge 116: Waidmann und Jedi
44 Min.Ab 12
Ein Hobbyjäger findet in einem Waldstück einen angeschossenen 14-Jährigen. Von dem Schützen fehlt zunächst jede Spur. - Eine Frau beobachtet, wie ihre Nachbarin von einem Teenager an der Haustür belästigt und gewaltsam in ihr Haus gedrückt wird. Was ist da los? - Der Trainer einer Rugbymannschaft findet im Vereinsheim 12.000 Euro. Wem gehört diese horrende Summe? - Und: Als ein 31-jähriger Mann in einem Parkhaus pinkelt, soll ihn der Parkhauswächter zusammengeschlagen haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1