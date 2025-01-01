Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Exhibitionist oder nicht?

SAT.1Staffel 3Folge 118
Exhibitionist oder nicht?

Auf Streife

Folge 118: Exhibitionist oder nicht?

45 Min.Ab 12

Eine Rentnerin alarmiert die Polizei. Grund dafür: ein nackter Mann versteckt sich in ihrem Garten. Wurde sie Opfer eines Exhibitionisten? Eine Autofahrerin soll einer Frau über den Fuß gefahren sein - mit voller Absicht! Eine junge Frau wird von ihrem Ex-Freund mit einer Schere bedroht. Kommen die Beamten rechtzeitig? Und: Eine verängstigte 42-jährige Mutter befindet sich mit ihrer Tochter in ihrem Haus - doch nicht allein! Ein Einbrecher scheint mit ihnen im Haus zu sein.

