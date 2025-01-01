Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 122
Folge 122: Rabenmutter

45 Min.Ab 12

Schock! Einer Passantin fällt ein verwahrlostes Kind in Hundegeschirr vor einem Mehrfamilienhaus auf. Wer hat der Siebenjährigen das angetan? - Die Beamten verwarnen gerade eine Fahrradfahrerin, als sie Opfer einer Eier-Attacke werden. Doch galt der Angriff wirklich ihnen? - Drama in einem Mehrfamilienhaus! Im Keller finden die Beamten einen bewusstlosen Mann und neben ihm eine gefesselte und geknebelt Frau.

