Kleindealer lässt Tasche mit Haschisch im Park liegen

SAT.1Staffel 3Folge 125
45 Min.Ab 12

Eine Drogenhasserin findet im Park eine Tasche mit Haschisch-Päckchen und weiß auch, wer der Besitzer ist. - Während die Mutter Eis kauft, stiehlt jemand ihr Auto samt Kind. Die aufgelöste Frau glaubt, ihr Ex-Mann habe die gemeinsame Tochter entführt. Stimmt das? - Und: Keinen Bock auf Schule! Zwei Zwölftklässler versprühen Reizgas in einem Klassenzimmer. Ein Schüler wird verletzt. Was steckt hinter der Tat?

