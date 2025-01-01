Kleindealer lässt Tasche mit Haschisch im Park liegenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 125: Kleindealer lässt Tasche mit Haschisch im Park liegen
45 Min.Ab 12
Eine Drogenhasserin findet im Park eine Tasche mit Haschisch-Päckchen und weiß auch, wer der Besitzer ist. - Während die Mutter Eis kauft, stiehlt jemand ihr Auto samt Kind. Die aufgelöste Frau glaubt, ihr Ex-Mann habe die gemeinsame Tochter entführt. Stimmt das? - Und: Keinen Bock auf Schule! Zwei Zwölftklässler versprühen Reizgas in einem Klassenzimmer. Ein Schüler wird verletzt. Was steckt hinter der Tat?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1