SAT.1Staffel 3Folge 133
Folge 133: Der Ballermann

44 Min.Ab 12

Am frühen Morgen bemerkt eine Anwohnerin einen Streit zwischen einem Zeitungsausträger-Paar und ihrem Nachbarn und ruft die Polizei. Plötzlich fallen zwei Schüsse... - Während eines Spaziergangs fällt der Hund einer Rentnerin in einen See. Die panische Frau springt ihm hinterher und bringt sich dabei selbst in eine Notlage. - Ein Rentner meldet einen Einbruch in seine Garage und fürchtet, dass die Diebe noch dort sind. Vor Ort erwartet die Beamten eine Überraschung.

